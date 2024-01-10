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الحكومة توافق على تمويل لتصنيع 320 عربة قطار لمترو الأنفاق

كتب:

كريم روماني
01:10 م | الأربعاء 10 يناير 2024
حركة المترو - صورة أرشيفية

حركة المترو - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء لوزارة المالية بالتوقيع على خطاب الضمان الخاص بالاتفاقية الإطارية للتمويل المُيسر الموقعة في 12 يونيو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري (صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية).

ويهدف خطاب الضمان إلى تمويل مشروع تصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، مع شركتين متخصصتين في هذا المجال، وذلك لصالح وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.