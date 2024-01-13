استشاري صحة نفسية: بناء الأسرة الناجحة يتطلب توافر 4 أمور مهمة

أكد الدكتور ريمون ميشيل، استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، أن بناء الأسرة الناجحة يتطلب توافر 4 أمور مهمة، منها التوافق والتفاهم والاحترام بين الزوجين، فضلاً عن الاستعداد الجيد للزواج.

أهم النصائح للمقبلين على الزواج

وتحدث استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري في لقاء تلفزيوني على شاشة قناة TeN، عن أهم النصائح للمقبلين على الزواج، قائلا لا بد أن يكون الزوجين على قدر كبير من التوافق، ومتشابهين في الأفكار والقيم والأهداف، حتى يتمكنوا من التفاهم والتواصل بشكل جيد.

ركائز بناء الأسرة الناجحة

وأضاف أن التفاهم والاحترام من أهم ركائز بناء الأسرة الناجحة، إذ يجب على الزوجين أن يحترما بعضهما البعض، وأن يتقبلا اختلافاتهما، وأن يكونا متسامحين مع بعضهما البعض.

ضرورة أن يكون المقبلون على الزواج على استعداد جيد

وشدد على ضرورة أن يكون المقبلون على الزواج على استعداد جيد للزواج، من خلال التعرف على بعضهما البعض بشكل جيد، ومعرفة احتياجات ورغبات بعضهما البعض، ومناقشة الأمور المهمة المتعلقة بالزواج، مثل تربية الأطفال وإدارة الشؤون المالية.

نصائح للمقبلين على الزواج

وقدم الدكتور ميشيل بعض النصائح للمقبلين على الزواج، من بينها:

- التعرف على بعضهما البعض بشكل جيد، من خلال التحدث مع بعضهما البعض، وقضاء الوقت مع بعضهما البعض، والتعرف على أسر بعضهما البعض.

- مناقشة الأمور المهمة المتعلقة بالزواج، مثل تربية الأطفال وإدارة الشؤون المالية.

- الاستعداد نفسيا وعاطفيا للزواج، من خلال التخلص من الضغوط والمشاكل التي قد تؤثر على الزواج.

- طلب المساعدة من أهل الخبرة والمشورة، مثل الأزواج الناجحين أو المستشارين الأسريين.

وأشارإلى أن الزواج هو خطوة مهمة في حياة الإنسان، ويجب أن يجرى بعناية وتخطيط، حتى يتمكن الزوجان من بناء أسرة سعيدة وناجحة.