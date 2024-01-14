رئيس الاتحاد الديمقراطي: الدولة المصرية لم ولن تتستر على أي فاسد

ثمن حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد أعضائه بسبب تورطه في قضايا مالية، مشيرة إلى أنه يرسخ أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو الجمهورية الجديدة بجانب حربها على الفساد والمفسدين.

حرص نواب البرلمان على محاربة الفساد

وقال حسن ترك، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، إن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد أعضائه لاتهامه بقضية فساد مالي أكد أن الدولة المصرية لم ولن تتستر على أي فاسد أي كان مركزه وأي كان موقعه، منوها بأنه قرار يؤكد حرص نواب البرلمان على محاربة الفساد.

الاستراتيجية الوطنية لمكافة الفساد

وتابع رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، أن الدولة المصرية حرصت طيلة السنوات الماضية على الدخول للجمهورية الجديد بثوب نقي يخلو تماما من أي منابع للفساد وظهر ذلك من خلال إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لمكافة الفساد التي لعبت دورا كبيرا في دعم الجهات المعنية.

واختتم رئيس حزب الإتحاد الديمقراطي حديثه مشيدا بقرار مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد أعضائه بسسب قضايا فساد، مشيرا إلى أنه قرار يؤكد أن لا أحد فوق القانون.