صور لأعمال تنفيذ محطة رقم 7 قطاع المشير بمشروع مونوريل شرق النيل

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة صور لمحطة رقم 7 قطاع المشير بمشروع مونوريل شرق النيل، موضحة تقدم أعمال تنفيذ المحطة من حيث تُظهر الصور الأعمال الإنشائية الموجودة ومسار المونوريل بالتفصيل، فضلاً عن الحرص على تحقيق السيولة المرورية على جانبي المحطة دون أي إعاقة لها.

مسار المشروع

تُظهر الصور أيضاً تنفيذ كوبري مشاه لنقل ركاب المونوريل من الجانبين بسهولة، خاصة وأن مسار المشروع هو مسار علوي، الأمر الذي لا يشغل أي حيز من الأرض، حيث أكدت الوزارة النقل، أن المشروع سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب بمجرد تشغيله.

يتكامل مشروع المونوريل مع وسائل النقل الجماعي الأخضر كخطوط المترو، حيث تؤكد وزارة النقل، أنه يعتبر ضمن وسائل النقل الجماعي الصديق للبيئة، موضحة أنه يتم تنفيذ المشروع بأيادٍ مصرية خالصة والتعاون مع إحدى الشركات العالمية.

خط مونوريل شرق النيل

- يمتد بطول 56.5 كيلومتر

- إجمالي عدد المحطات 22 محطة

- يسهم في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة شرقًا

- يُسهم في توفير وسيلة نقل سريعة

- يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر ليصل إلى العاصمة الإدارية الجديدة

- يمتد في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من مشروع «One Ninety»