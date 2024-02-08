كيفية حساب معاش التقاعد.. «معادلة بسيطة واعرف هتقبض كام»

يختلف نظام المعاشات من دولة إلى أخرى، وكذلك من جهة عمل إلى أخرى، ومعاش التقاعد هو مبلغ مالي يُدفع للمتقاعدين من قبل الدولة أو جهة العمل؛ لتوفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء مسيرتهم المهنية، وكيفية حساب معاش التقاعد يمكن إجراؤها عن طريق معادلة بسيطة.

عوامل حساب معاش التقاعد

تختلف عوامل حساب معاش التقاعد من نظام إلى آخر، ولكن بشكل عام يمكن تلخيصها في العوامل التالية:

مدة الاشتراك في نظام التقاعد

تُعتبر مدة الاشتراك في نظام التقاعد من أهم عوامل حساب المعاش، حيث تتناسب قيمة المعاش طرديا مع مدة الاشتراك.

الراتب الأساسي

الراتب الأساسي للمشترك في نظام التقاعد، هو أحد العوامل المهمة في حساب المعاش، إذ تُحسب قيمة المعاش على أساس نسبة من الراتب الأساسي.

معدل الاشتراك

يُعرف معدل الاشتراك بأنه النسبة المئوية من الراتب الأساسي التي يدفعها المشترك في نظام التقاعد.

عمر التقاعد:

يُعتبر عمر التقاعد أحد العوامل التي تؤثر على قيمة المعاش، إذ تنخفض قيمة المعاش بشكل عام إذا تقاعد الشخص في سن مبكرة.

كيفية حساب معاش التقاعد

هناك العديد من الطرق المختلفة لحساب معاش التقاعد، والتي يمكن تلخيصها في المعادلة التالية:

قيمة المعاش = الراتب الأساسي × معدل الاشتراك × مدة الاشتراك / 100

وإليك مثال على هذه طريقة المعادلة:

لنفترض أن موظفًا لديه راتب أساسي قدره 10 آلاف جنيه، ومعدل اشتراك قدره 10%، ومدة اشتراك قدرها 30 سنة، فقيمة المعاش الخاص به ستكون كالتالي:

قيمة المعاش = 10000 × 0.1 × 30 / 100

قيمة المعاش = 3000 جنيه

وبالتالي، فإن قيمة المعاش الشهرية لهذا الموظف ستكون 3 آلاف جنيه، أي ما يعادل 36 ألف جنيه سنويًا.

مثال آخر:

لنفترض أن موظفًا لديه راتب أساسي قدره 5000 جنيه، ومعدل اشتراك قدره 12%، ومدة اشتراك قدرها 25 سنة، فقيمة المعاش الخاص به ستكون كالتالي:

قيمة المعاش = 5000 × 0.12 × 25 / 100

قيمة المعاش = 1500 جنيه

وبالتالي، فإن قيمة المعاش الشهرية لهذا الموظف ستكون 1,500 جنيه، أي ما يعادل 18,000 جنيه سنويًا.

ولكن ينبغي ملاحظة أن قيمة المعاش الفعلية قد تختلف عن القيمة التي يتم حسابها باستخدام المعادلة، وذلك بسبب وجود عوامل أخرى قد تؤثر على قيمة المعاش، مثل نسبة الزيادة السنوية في المعاش، ووجود معاش تكميلي، ووجود معاش عائلي، ويجب أيضًا ملاحظة أن طريقة المعادلة هي طريقة عامة، وقد تختلف من نظام إلى آخر.

وبالإضافة إلى كيفية حساب معاش التقاعد بواسطة المعادلة، فهناك طرق أخرى يمكن حسابه من خلالها، وهي:

طريقة الجدول:

تعتمد هذه الطريقة على جدول خاص يتم إعداده من قبل الجهة المسؤولة عن نظام التقاعد، ويتضمن هذا الجدول قيمة المعاش لكل فترة اشتراك ومعدل اشتراك معين.

طريقة الحاسبة

إذ توفر العديد من الجهات المسؤولة عن نظام التقاعد حاسبات إلكترونية خاصة يمكن استخدامها لحساب قيمة المعاش.

العوامل التي تؤثر على قيمة معاش التقاعد

إضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه، هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على قيمة معاش التقاعد، مثل:

- نسبة الزيادة السنوية في المعاش، إذ تختلف هذه النسبة من نظام إلى آخر، ولكنها بشكل عام تتراوح بين 2% و5%.

- وجود معاش تكميلي، وذلك أنه يمكن للمتقاعد الحصول على معاش تكميلي من جهة عمله أو من شركة تأمين، ما يزيد من قيمة المعاش الكلي.

- وجود معاش عائلي، يُستحق المعاش العائلي للورثة في حالة وفاة صاحب المعاش، ما يساهم في توفير حياة كريمة لهم.

نصائح لزيادة قيمة معاش التقاعد

يمكن للمشترك في نظام التقاعد اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعد على زيادة قيمة المعاشه، مثل:

زيادة الراتب الأساسي

يمكن للمشترك في نظام التقاعد زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه بعد التقاعد من خلال زيادة الراتب الأساسي الذي يتقاضاه.

زيادة مدة الاشتراك

يمكن للمشترك في نظام التقاعد زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه بعد التقاعد من خلال زيادة مدة الاشتراك في النظام.

الاشتراك في نظام التقاعد المبكر

يمكن للمشترك في نظام التقاعد الاشتراك في نظام التقاعد المبكر، ما يساعد على زيادة قيمة المعاش الذي سيحصل عليه بعد التقاعد.

وفي النهاية يشار إلى أن معاش التقاعد هو بمثابة مصدر مهم للدخل بالنسبة للمتقاعدين، لذا من المهم معرفة كيفية حساب معاش التقاعد، والعوامل التي تؤثر عليه، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة قيمة المعاش وضمان حياة كريمة للمتقاعدين بعد انتهاء مسيرتهم المهنية.