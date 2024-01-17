انعقاد مقعد تسوية المنازعات في شرم الشيخ لحل مشاكل المواطنين

عُقد، اليوم، مقعد تسوية المنازعات في قاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، بحضور المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء المدن المعنيين ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام، بهدف النظر في عديد من طلبات المواطنين، وبحث المشاكل العالقة وإيجاد حلول لها في الإطار القانوني المسموح به .

فعاليات مقعد تسوية المنازعات

وخلال مقعد تسوية المنازعات تم النظر في الطلبات المقدمة مع بعض المستثمرين والشركات العاملة بمدينة شرم الشيخ، والتي تدور حول نسب الإشغالات المتاحة والأسعار المحددة من قبل المحافظة، وأيضا بحث مشاكل الوحدات التجارية بالممشى الرئيسي بطريق السلام، وسبل حلها في إطار دعم الاستثمار والمستثمرين مع مراعاة الظروف والأوضاع الحالية.

الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أشار اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء إلي أن مقعد تسوية المنازعات ينطلق بصفة دورية بمدينة شرم الشيخ ويقوم بمناقشة أي عائق يتعرض له مستثمري المحافظة بجميع القطاعات الخدمية أو السياحية، إضافة إلى مشاكل مواطني المحافظة وذلك تسهيلا علي المواطن السيناوي.