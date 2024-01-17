محافظ كفرالشيخ»: تشغيل 112 عيادة مسائية بخدمة طبية فائقة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أن سير العمل بالمنظومة الصحية، ممتاز للغاية، من خلال تشغيل عدد 112 عيادة مسائية بمستشفيات مراكز ومدن المحافظة، التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات الصحية على مدار اليوم، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وذلك طوال أيام الأسبوع من الساعة 2 حتى الساعة 8 مساءً عدا الجمعة والأعياد القومية، توفير أفضل الخدمات الطبية للمرضى والمواطنين.

تشغيل عدد 8 عيادات مسائية في كفر الشيخ

أوضح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، في بيان، أن جميع العيادات المسائية بالمستشفيات الحكومية والمنتشرة في كل ربوع قرى ومدن ومراكز المحافظة، تتوافر بها كل التخصصات الطبية للمرضي والمواطنين، ومنها، مستشفيات بلطيم، والرياض، والحامول، والبرلس، والرياض، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، الأمر الذي يساهم في تحسن صحتهم، من خلال المتبعة الطبية المستمرة.

مستشفى كفر الشيخ العام والخدمات الطبية

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مستشفى كفر الشيخ العام، بمدينة كفر الشيخ، يضم 12 عيادة مسائية، وهي «الباطنة، والجراحة والعظام، والصدر، والجلدية، والنساء والتوليد، والأطفال، والمسالك، والأنف والأذن، والأسنان والعلاج الطبيعى، والتخدير»، ويعد من أكبر مستشفيات المحافظة، بالنسبة لتقديم الخدمة الطبية.

متابعة مستمرة للخدمات الطبية بـ112 عيادة

وأشار إلى أن تلك الخدمات الطبية المميزة، سيتم متابعتها من خلاله، وتحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان في محافظة كفر الشيخ، للمتابعة داخل 112 عيادة مسائية على نطاق المحافظة.