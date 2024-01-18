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«النقل»: تقدم أعمال تنفيذ مونوريل شرق النيل

كتب:

كريم روماني
02:20 م | الخميس 18 يناير 2024
مشروعات وزارة النقل

مشروعات وزارة النقل

أكدت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ مونوريل شرق النيل، والذي يضم 22 محطة وهي الاستاد، وهشام بركات، ونوري خطاب، وذاكر حسين، وجيهان السادات، والحي السابع، والمشير طنطاوي، ووان نينيتي، والمستشفى الجوي، والنرجس، والمستثمرين، والأندلس، والنافورة، وبيت الوطن، ومسجد الفتاح العليم، و«R1 - R2 - R3»، ومدينة الفنون والثقافة، والحي الحكومي، ومسجد مصر، ومدينة العدالة، وأخيراً مركز السيطرة والتحكم.

مونوريل شرق النيل يمتد بطول 56.5 كيلومتر

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنّ مونوريل شرق النيل يمتد بطول 56.5 كيلومتر، ويتكون من 40 قطار و22 محطة، ويعتبر أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، ويدخل مصر لأول مرة، مؤكدة أنه يسهم في توفير خدمات متميزة لجمهور الركاب.

التشطيبات النهائية لعدد كبير من محطات المشروع

وأوضحت الوزارة أنه يجر حاليا التشطيبات النهائية لعدد كبير من محطات المشروع والتي تنفذ وفق المواصفات والمعايير العالمية وبأياد مصرية خالصة.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة آية الجارحي، أستاذ النقل بالأكاديمية البحرية، لـ«الوطن»، أن هذه المشروعات ستحقق طفرة كبيرة في منظومة النقل في مصر، موضحة أنه يتم تنفيذها بأياد مصرية بما يوفر آلاف من فرص العمل.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.