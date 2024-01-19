أوركسترا أوبرا القاهرة تعزف مؤلفات راجح داوود على المسرح الكبير

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ‏حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج، لمؤلفات الموسيقار راجح داوود، في الثامنة مساء الأحد 21 يناير على على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

تفاصيل برنامج حفل راجح داود

ويتضمن البرنامج مختارات من الهامات راجح داوود الموسيقية والتي تم توظيف بعضها كموسيقى تصويرية لأعمال درامية منها لحظة موسيقية، وتقاسيم، والرجل الثالث، وشروق، ومهرج السيرك، وحوار، هوانم جاردن سيتي، ابتهال، ملهى صغير، عصافير النيل، نصر السماء، أحلام غائبة، المحاربون، باسكاليا الكيت كات.

أبرز أعمال راجح داود

يذكر أنّ المؤلف الموسيقى راجح داوود أحد أهم واضعي الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، أستاذ بالمعهد العالي للموسيقى، حصل على بكالوريوس الكونسرفتوار في التأليف الموسيقى عام 1977، ودبلوم الدراسات العليا وشهادة الفنون العليا من أكاديمية فيينا للموسيقى، أسس أوركسترا الهناجر للوتريات، وتولى قيادتها في الفترة من 1994 إلى 1999، وشارك في المهرجان السنوي لموسيقى البحر الأبيض المتوسط في باليرمو بإيطاليا عامي 1997 و‏‏1998.