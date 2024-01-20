9 معلومات عن شجرة البومباكس.. تزين كورنيش المعادي

يواصل حي المعادى بالقاهرة بالتنسيق مع جمعية محبي الأشجار، تسليط الضوء على أنواع الأشجار الموجودة في شوارع الحي الراقي، ومنها شجرة البومباكس «شجرة حرير القطن»، وهي من الأشجار المزهرة العملاقة، وتعود أصولها للمناطق الاستوائية في قارة آسيا وأستراليا، وباستطاعة سكان حي المعادي الاستمتاع بجمال هذه الشجرة الخلابة، إذ يوجد صف من البومباكس عند مخرج المعادي للكورنيش ومجموعة أخرى داخل النادي قبل ملاعب التنس.

وأشار تقرير حي المعادي بالقاهرة على بعض المعلومات عن شجرة البومباكس وهي كالتالي..

- يصل ارتفاع البومباكس عادة إلى 20 مترا، أما في موطنها الأصلي ذو المناخ الرطب الاستوائي قد يصل ارتفاعها حتى 60 مترا.

- تفقد شجرة البومباكس جميع أوراقها في الشتاء لتكشف عن زهور كبيرة على هيئة الكأس حمراء زاهية ذات 5 بتلات.

- تبدأ زهور البومباكس في التساقط، لتنبت الفروع بالأوراق الخضراء الجديدة، تشبه أوراق البومباكس كف اليد ولها 6 وريقات.

- تنتج شجرة البومباكس كبسولة داكنة تحتوي على البذور تحيطها مادة ليفية تشبه القطن، ما أدى إلى تسميتها بشجرة القطن أو حرير القطن.

- يغطي جذع الشجرة أشواك مخروطية الهيئة تردع الحيوانات من التسلق.

- تفقد الأشواك حدتها مع الوقت، حيث إن أخشاب البومباكس لينة، ما يجعلها غير صالحة للبناء أو لصنع الأثاث.

- زراعة شجرة البومباكس بكثرة في شرق آسيا على جانبي الطرق وفي الحدائق لروعة منظرها وتباين زهورها الزاهية الحمراء مع خلفية فروع بلا أوراق، أزهار البومباكس صالحة للاكل وهي من الأكلات التقليدية في ميانمار.

- يتم غزل المادة التي تشبه القطن الموجودة بداخل كبسولات البذور وتستخدم في صناعة منسوجات في نيبال والهند.

- لب الزهرة الجاف فهو مكون أساسي في المطبخ التايلاندي ويستخدم في الحساء والكاري.