نقيب السياحيين بالجيزة سابقا: ميدان السواقي من أبرز معالم الفيوم (فيديو)

قال أحمد نور الدين نقيب المرشدين السياحيين بالجيزة وشمال الصعيد سابقًا إنَّ سواقي الفيوم من أبرز المعالم السياحية في محافظة الفيوم، مشيرًا الى أنَّ محافظة الفيوم محافظة تاريخية ولها تاريخ طويل منذ عصور ما قبل التاريخ، كما أنَّ بها الكثير من المعالم السياحية.

أبرز المعالم السياحية في محافظة الفيوم

وأضاف «نور الدين» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، قائلًا «أبرز المعالم السياحية في محافظة الفيوم حاليًا ميدان السواقي، والذي يضم 4 سواقي ربما يرجع تاريخها الى العصر البطلمي من 2300 سنة، وتتميز المحافظة بانتشار السواقي في أماكن عديدة في كل قرى المحافظة لأن لها طبيعة خاصة».

وتابع أنَّ المحافظة تتميز بوجود بحر يوسف، وهو المصدر الرئيسي للمياه في المحافظة، والفلاح المصري القديم في العصر البلطلمي كان يستغل فرصة دفع المياه لرفع مستوي المياه من مستوى الى مستوي أعلى نظرًا لانخفاض مستوى المياه عن مستوى الأرض الزراعية».

وأكمل: «تتميز السواقي في الفيوم بأنّها سواقي قائمة على استغلال قوة دفع المياة لرفع منسوب المياة من مستوي أدنى الى مستوى أعلى دون الحاجة لاستخدام الحيوانات، كما كان منتشرًا فى باقى المحافظات أو باقى القرى فى ريف مصر».

وقال: «ميدان السواقي هو معلم من معالم السياحة في الفيوم، كما أنَّ المحافظة تتميز بوجود مناطق أثرية قديمة في منطقة هوارة ووادي حيتان ووادي الريان».