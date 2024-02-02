سعر مولد كهرباء 25 كيلو 2024 في الأسواق المصرية.. اعرف المواصفات

كثير ما تعتبر المولدات الكهربائية، ذات الفولت العالي، محل اهتمام وطلب من أصحاب المنشآت والمشروعات التجارية الصغيرة، فهي أحد الحلول اللازمة لمواجهة انقطاع الكهرباء، وسعر مولد كهرباء 25 كيلو، الأكثر طلبا في تلك المنشآت، مع الحرص على معرفة الإمكانات الخاصة بالمولد، وفقًا لماركته وقدرته على العمل لساعات طويلة في حالات الطوارئ.

سعر مولد كهرباء 25 كيلو

وسنستعرض خلال السطور التالية سعر مولد كهرباء 25 كيلو، وكل ما يتعلق بأسعار مولد الكهرباء في الأسواق المصرية، في ظل وجود اختلاف وتباين واضح في الأسعار، وفقًا للماركة وإمكانات المولد، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- سعر مولد كهرباء 25 كيلو، من ماركة هوندا يعمل بالبنزين.. 110 آلاف جنيه.

- مولد كهرباء 25 كيلو من هوندا يعمل بالبنزين موديل EP6000E-25.. بسعر 85 ألف جنيه.

أسعار مولدات الكهرباء فى الأسواق بداية من كيلو وات

كما اختلفت أسعار مولدات الكهرباء في الأسواق بداية من كيلو وات، وفقا لموديل وماركة كل مولد على حدة، حيث جاء كالتالي:-

- مولد كهرباء 1 كيلو وات من ماركة ليون - مولد بنزين محمول 2.9 من 5 بسعر ‎5970‏ جنيها.

- سعر مولد كهرباء 25 كيلو، بمحرك صناعي من ماركة توتال بقوة 6.5 حصان، 49 ألفا و349 جنيهًا.

- مولد كهرباء من ماركة فيت ـ 4 كيلو وات بنزين مارش بطارية من النجار تولز- بسعر 35 ألف جنيه.

- مولد كهرباء - من كراون- لحام ديزل 2000 وات (PT)، بسعر 62 ألفا و490 جنيهًا.

- مولد كهرباء من ماركة هوندا - بنزين - GX390 VXE، بسعر 90 الف جنيه.

- مولد كهربائي يمكن له العمل على الطاقة شمسية 1000 وات مع منفذي تيار متردد، بسعر 62 ألف جنيه.

- مولد كهرباء 800 وات 1 كيلو موديل TP18001 من توتال بسعر 6450 جنيها.

- مولد كهرباء موديل 1K GE8002 من ماركة انجكو 650 وات بسعر 7490 جنيها.

- مولد كهربائي 1 كيلو من ماركة إنجكو 1 كيلو 800 وات، وموديل GE8002 بسعر 6160 جنيها.

- مولد كهربائي من ماركة هوندا ، موديل Ep2500cx بسعر 24 ألفا و850 جنيهًا.

- مولد كهرباء إنفرتر من ماركة جيسيك Vnr-1200Va بسعر 26 ألفا و500 جنيه.

- مولد كهرباء من ماركة هوندا يعمل على بنزين، موديل EP6000E بسعر 8999 جنيهًا.

نصائح مهمة قبل شراء مولد كهربائي

- الحرص على اختيار مولد موفر لاستهلاك الوقود، مع تقليل معدل الاحتراق.

- وجود ميزة ثبات الفولتية، من أجل حماية الأجهزة الكهربائية من الاحتراق.

- يجب أن يحتوي مولد الكهرباء على مؤشر فولتميتر من أجل قياس جهد الخرج بدقة.

سعات مولدات الكهرباء في الأسواق واستخدماتها

- 2 كيلو وات، خاص للاستخدامات البسيطة.

- 5 كيلو وات، خاص للشقق والأغراض المنزلية.

- 10 كيلو وات خاصة للمنازل والمحلات الصغيرة.

- من 25 لـ30 كيلو وات، خصوصًا للاستخدمات المشروعات والمنشآت التجارية المتوسطة.

- من 100 كيلو وات فأكثر حاصة للاستخدمات – للمنشآت والصناعات الكبرى، وفقًا لحجمها وساعات التشغيل.