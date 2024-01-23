«المصري للفكر والدراسات»: يوجد 439 مفاعلا نوويا في 32 دولة حتى 2022

قال تقرير صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إجمالي سعة الطاقة النووية المركبة على مستوى العالم، بلغ نحو 400 جيجاوات، وذلك في عام 2021، لتمثل نحو %10 من قدرة توليد الكهرباء في العالم، مع توقعات استقرار السعة في العامين المقبلين.

52 مفاعلا قيد الإنشاء في 19 دولة

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا لإحصائيات عام 2022، بلغت أعداد المفاعلات النووية في العالم نحو 439 مفاعلا في أكثر من 32 دولة، بطاقة إجمالية تزيد عن 390 جيجاوات، حيث يوجد حاليا أكثر من 52 مفاعلا قيد الإنشاء في حوالي 19 دولة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه من المرجح أن تشهد سعة الطاقة النووية المركبة، إضافة حوالي أكثر من 54 جيجاوات، بمجرد اكتمال البنية التحتية لهذه المفاعلات الجديدة.

وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة تحتل ترتيب الدول الأكثر إنتاجا للطاقة النووية بنحو 790 جيجاوات/ ساعة بعدد مفاعلات 96 مفاعلاً، وبنسبة حوالي 30.9% من إجمالي الإنتاج العالمي، لافتا إلى أنها اعتمدت في توليد أكثر من 50% من الكهرباء النظيفة على الطاقة النووية.

روسيا الأول في صناعة الطاقة النووية العالمية

ومن الجدير بالذكر، أن روسيا تلعب دورًا حيويًا فقط في سوق الغاز العالمي، لكن الحقيقة أنها تؤثر أيضًا في سوق الطاقة النووية، بل يمكننا القول بإنها اللاعب الرئيس في تلك الصناعة الاستراتيجية، حيث بلغ حجم الطلبات الخارجية لدى ذراع موسكو القوي، روس أتوم الروسية، بحوالي أكثر من 140 مليار دولار بين عامي 2010 و2021، وبصفة عامة نستطيع القول، إن صناعة الطاقة النووية العالمية وأسواقها تقع في قبضة موسكو.

ترتيب الدول في سوق الوقود النووي

وأشار التقرير إلى أن روسيا تحتل المرتبة الأولى على سوق الوقود النووي، وجاءت ترتيب الدول كالتالي:

- 36% نصيب «روس اتوم» الروسية من سوق تخصيب اليورانيوم.

- 16% من ورادات أمريكا من اليورانيوم من روسيا 2020.

- 12% نصيب الصين من سوق تخصيب اليورانيوم.

- 14% نصيب أورانو الفرنسية من سوق تخصيب اليورانيوم.

- 30% نصيب «Urenco» ببريطانيا من سوق تخصيب اليورانيوم.

- 20% من اليورانيوم المخصب لأوروبا 2020 جاء من روسيا.