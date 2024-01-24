الشاعر أحمد الشهاوي: الإخوان يستهدفون المتصوفين ويكنون لهم العداء

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن بعض المثقفين في مصر يرون أن الطرق الصوفية تميل إلى الفكر الخرافي بسبب فكرة الكرامات، وأتمنى أن ينشر كتاب «جامع كرامات الأولياء» مرة أخرى؛ لأنه كتاب عظيم للغاية، قرأه ماركيز واستفاد منه كثيرا، ففي الحقيقة أن الكرامات متواجدة سواء دينيًا أو مع الأنبياء أو مع المتصوفين، وحتى مع البشر العاديين.

وأضاف الشهاوي، خلال حواره مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: هناك ظواهر لا يستطيع الإنسان العادي أن يفسرها، فمسألة أن بعض الأكاديميين أو المتخصصين يقولون أن التصوف خرافة بسبب الكرامات، فيجب أن يدركوا تماما أن التصوف كان عاملا مهما في تحرير هذا البلد من الاستعمار، وما الذي فعله السيد البدوي الذي لم يكن خرافيا أو يقدم خزعبلات.

وواصل الشاعر: الإخواني أو السلفي يرى أن الصوفي عدوه؛ لأنه يعريه ويكشفه أمام الجميع، ويثبت أيضًا أنه محتال ولا علاقة له بالدين، فهناك أهداف معينة يسعى إليها بعيدا عن الدين.