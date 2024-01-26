بعد تنفيذ أول إعدام بالنيتروجين.. أغرب 5 طرق لعقاب السجناء بالموت

الإعدام خنقًا بغاز النيتروجين، طريقة جديدة وغريبة نفذتها ولاية ألاباما الأمريكية، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، رغم اعتراضات المنظمات الحقوقية، إذ نُفذ حكم الإعدام على السجين كينيث يوجين سميث، أمس الخميس، المدان بارتكاب جريمة قتل في عام 1988، والذي ظل يُعاني 22 دقيقة حتى الموت.

يُعتبر الإعدام بالنيتروجين من أجدد طرق الإعدام، من خلال وضع قناع النيتروجين على وجه السجين وإحكام غلقه حول الفم والأنف، ما يؤدي إلى استنشاق النيتروجين، بدلًا من الأكسجين وموته، وفقًا لما ذكرته «BBC».

أغرب طرق الإعدام وأكثرها إيلامًا

وهناك طرق آخرى صُنفت كأغرب طرق الإعدام وأكثرها إيلامًا حول العالم بحسب realclearhistory، كالتالي:

- الإعدام بالفئران، إذ يجلس السجين على مقعد مثقوب تحته وعاء معدني تملؤه الفئران، ويتم تسخين هذا الوعاء المعدني، حتى تهيج الفئران ولا تجد منفذ للخروج إلا من خلال قرض جسم المحكوم عليه.

- الإعدام تحت أقدام الأفيال: استخدمت تلك الطريقة في جنوب شرق آسيا، إذ كان يتم تدريب الأفيال على سحق المتهمين وإطالة فترة التعذيب.

- الغلي: استخدمت هذه الطريقة في إنجلترا وروسيا، إذ تتم عملية الإعدام في تلك الحالة من خلال تجريد السجين من ملابسه، وإلقائه في إناء ماء أو زيت مغلي حتى الموت.

- النشر: استخدمت تلك الطريقة القاسية في الإعدام في العصور الوسطى، إذ كان يُعلق المتهم من قدميه ثم يقوم السجان بنشر جسده بالمنشار.

- السلخ: استخدمت تلك الطريقة في القرون الوسطى بأوروبا، وفيها يتم ربط أيدي المتهم فوق رأسه، وإزالة جلده وهو على قيد الحياة.

تحذيرات حقوقية من الإعدام بالنيتروجين

قبل تنفيذ حكم الإعدام بالأمس، في حق السجين كينيث يوجين سميث، حذر مجموعة من خبراء الأمم المتحدة من الإعدام بالنيتروجين، باعتبارها طريقة تنتهك المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب، فضلًا عن وجود مخاوف من احتمالية دخول السجين في حالة غيبوبة دائمة، إلا أن المسؤولين بولاية ألاباما، لم يلقوا بالًا بكل تلك التحذيرات، ليصبح كينيث يوجين سميث أول سجين في أمريكا يُعدم خنقًا بالنيتروجين.