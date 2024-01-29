6 إجراءات عليك فعلها في حالة سرقة هاتفك المحمول

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة سرقة هاتفك، مشيرا في فيديو تم بثه على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى ضرورة اتباع ما يلي:

- تسجيل الدخول إلى خدمة «find my phone» أو «find my mobile» وانتقل إلى العثور على جهازي.

- أبلغ شركة الاتصالات الخاصة بك عن سرقة هاتفك.

- غير كلمة المرور المهمة الخاصة بك.

- أبلغ الشرطة.

- الاحتفاظ برقم تعريف هاتفك «UNIQ ID NUMBER»، ويمكن معرفته بالاتصال برقم *#06# .

- حافظ على القيام بعمل نسخة احتياطية من الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك بشكل دوري.

نصائح في حالة سرقة البطاقة الائتمانية الخاصة بك

ووجه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بعض النصائح فى حالة سرقة البطاقة الائتمانية الخاصة بك والتى تتمثل في :

- التواصل مع جهة اصدار البطاقة الائتمانية وابلاغهم بالسرقة .

- تغيير الباسورد الخاص بالبطاقة .

مراجعة تقرير الائتمان والابلاغ عن أى عملية احتيال تمت من خلال بطاقة الائتمان .

- مراقبة كشف حساب البطاقة الإئتمانية .