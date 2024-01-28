زراعة 75 شجرة على طريق «القاهرة- أسوان» بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة

من جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ودهان جزوع الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الشرقي بجوار ميدان الشهيد.

تنفيذ أعمال النظافة والتجميل

وأكد «فايز»، أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل، ومتابعة كل القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.