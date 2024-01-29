الحريفة يواصل صدارة شباك التذاكر ويكتسح إيرادات الأفلام.. كم حقق؟

تصدر فيلم «الحريفة» قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، إذ حقق أمس 1.5 مليون جنيه، ليحافظ على صدارة المركز الأول على مدار الأيام الماضية، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

الحريفة يتصدر إيرادات الأفلام

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم الحريفة خلال 25 يوما أكثر من 33 مليون جنيه، ليصبح الحصان الرابح في الإيرادات اليومية، بينما يتلقى أبطال العمل إشادات كبيرة من الجمهور وكذلك النقاد.

تفاصيل فيلم «الحريفة»

فيلم «الحريفة» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي ملئ بالتشويق والإثارة، من خلال مجموعة من الشباب يمارسون رياضة لعب كرة القدم المفضلة، وتحدث بينهم مواقف تفجر أزمات في ظل اختلاف الطبقات الاجتماعية والثقافية وما يمرون به في مواقف حياتية، ويجسد كابتن ميدو شخصية مدرب كرة قدم.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من الفنانين الشباب، أبرزهم بطولة نور خالد النبوي، أحمد غزي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، خالد الذهبي، بيومي فؤاد، نور إيهاب، ولأول مرة كابتن أحمد حسام ميدو، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.