نتيجة الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في القاهرة المحافظات.. اعرف الرابط

أعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم نتيجة الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في القاهرة والمحافظات، وأتاحت لأولياء الأمور الحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال طرق محددة، منها رابط إلكتروني.

نتيجة الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في القاهرة والمحافظات

وأشارت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات إلى إتاحة نتيجة الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في القاهرة والمحافظات للطلاب من خلال رابط مديرية التربية والتعليم في كل محافظة.

ففي محافظة الدقهلية، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي، وأتاحت للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال التوجه إلي المدرسة التابعة لها الطلاب، من خلال الاسم ورقم الجلوس، ويمكن الحصول عليها من موقع المديرية من هنا.

وفي محافظة القاهرة، ذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، أنه يمكن للطلاب الحصول علي النتيجة من خلال الدخول على رابط من هنا، إذ يجرى الدخول على الرابط والحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال اسم الطالب ورقم الجلوس.

رابط نتيجة الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في المحافظات

وفي محافظة كفر الشيخ، ظهرت نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالتتابع في مختلف المدارس، بعد انتهاء كل مدرسة من التصحيح واعتماد النتيجة الخاصة بها وإعلانها للطلاب، وظهرت النتيجة في غرب كفر الشيخ، وشرق كفر الشيخ، ودسوق، وسيدي سالم، ومطوبس، وفوه، وبرج البرلس، وبلطيم، والحامول، وبيلا، وقلين، وسيدي غازي، والرياض، ويمكن الحصول عليها من خلال رابط مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من هنا.

وفي محافظة بني سويف، أتاحت مديرية التربية والتعليم النتيجة للطلاب في المدارس بكل سهولة، من خلال الاسم والرقم القومي، ويمكن الحصول عليها من هنا.

وفي محافظة مطروح، ظهرت النتيجة في إدارات الحمام، والبنجر، والسلوم، وسيدي براني، والنجيلة، ومرسى مطروح، والضبعة، والعلمين، ويمكن الحصول عليها من المدرسة أو من هنا.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، نتيجة الصف الرابع الابتدائي من هنا، كما يمكن الحصول عليها من خلال المدرسة.