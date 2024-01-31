ظهور نتيجة امتحانات الترم الأول للصف الرابع الابتدائي في بني سويف

أعلن الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لطلاب الصف الرابع الابتدائي في جميع المدارس الابتدائية بمحافظة بني سويف.

توفير التيسيرات اللازمة لإعلان النتائج

وأكد وكيل تعليم بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل للعام الدراسي 2024/2023، بينها التشديد على مراعاة كافة الضوابط والتسهيلات اللازمة لحصول أولياء الأمور على النتائج، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، والعمل على عدم حدوث تكدس أمام المدارس.

وضع النتائج في أماكن ظاهرة داخل المدارس

وأشار وكيل تعليم بني سويف، إلى أنه جرى تكليف مديري الإدارات التعليمية بتوجيه ومُتابعة إعلان المدارس عن النتائج، على أن يتم وضع النتائج في مكان واضح وظاهر بالمدرسة، ويتم عمل كشوف بأسماء الطلاب ونتائجهم.

ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس بني سويف

كانت مديرية التربية والتعليم في بني سويف، اختتمت الأربعاء الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، وبدأت لجان النظام والمراقبة في كافة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة عملها.