3 نجمات بالحجاب في دراما رمضان.. ماذا يخبئ لنا موسم 2024؟

38 يومًا يفصلنا عن موسم درامي رمضان، حيث يبدأ الشهر الكريم 11 مارس المُقبل، ويتنافس فيه عدد كبير من المسلسلات على لقب الأفضل.

ويشهد الموسم المُقبل، ظهور 3 نجمات بالحجاب خلال أحداث المسلسلات اللاتي يشاركن بها، وهنّ جومانا مراد، ودرة، وهنادي مهنى.

مسلسل عتاب البهجة

يشارك الفنان يحيى الفخراني في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل بمسلسل «عتبات البهجة»، ويتعاون فيه مع المُخرج مجدي أبو عميرة، وهو من إنتاج جمال العدل، ويشارك معه عدد من النجوم.

ومن بين النجوم المشاركات في المسلسل، جومانا مراد وهنادي مهنا، وظهرن خلال الصور الأولى من العمل التي نشرتها صفحة جمال العدل وهن يرتدين الحجاب.

ومسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، رؤية تلفزيونية وإشراف درامي الدكتور مدحت العدل، إخراج مجدي أبوعميرة، بطولة يحيى الفخراني، صلاح عبد الله، خالد شباط، صفاء الطوخي، جومانا مراد، عنبة، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، يوسف عثمان، حازم إيهاب، وآخرين.

إثبات نسب

كما تشارك النجمة درة في الموسم الرمضاني المُقبل بمسلسل «إثبات نسب»، وتظهر فيه بشخصية «نوال».

ونشرت درة قبل أيام، صورة لها بالحجاب من كواليس المسلسل، ويشاركها في العمل هند عبد الحليم ومحمود عبد المغني، ومحسن محيي الدين، وإسلام جمال، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد عبده.