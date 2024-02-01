ماليزيا أغرب نظام حكم في العالم: بها 9 سلاطين يحكمهم ملك واحد

يعد نظام الحكم في ماليزيا فريد من نوعه، كما صنفه البعض بأنه يعتبر ضمن أغرب الأنظمة السائدة في العالم حاليًا والتي تنحصر بين ملكية أو جمهورية، أو اتحاد فيدرالي، لكن في حالة ماليزيا فهي مزيج من الثلاثة معا، بحسب ما كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، والتي تطرقت للحديث عنه تزامنا مع تنصيب ماليزيا السلطان إبراهيم، من ولاية جوهور الجنوبية، ملكا جديدا للبلاد بعد أدائه أداء اليمين.

تفاصيل النظام السياسي الماليزي

يعد النظام السياسي الماليزي ملكي دستوري، فهو بالبداية مكون من 9 ولايات بها عائلات مالكة من أصل 13 ولاية، وقد ذلك النظام السياسي المعمول به حاليا في ماليزيا عام 1957، وفقا لـ«العربية. نت»، والتي أشارت إلى أن ماليزيا تمارس شكلا فريدا من أشكال الملكية، إذ يتناوب سلاطين الـ9 ولايات على تولي منصب الملك كل 5 سنوات.

معلومات حول نظام الحكم في ماليزيا

ويعد نظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري لكن مع ترتيب مختلف، حيث يتم التناوب على السطلة من قبل حكام ولايات ماليزيا، وهناك بعض المعلومات بشأن نظام الحكم، بحسب ما أوضحت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، وهي:

- تضم ماليزيا 13 ولاية من ضمنهم 9 ولايات مالاوية نظام الحكم فيها ملكي وراثي.

- ويحكم ماليزيا مجلس حكم مكون من 13 مقعدا ويتكون المجلس من سلاطين الولايات المالاوية الـ9 إضافة لـ4 ولايات أخرى ليس بها أسر ملكية.

- الاتحاد الماليزي يحكمه ملك أما من حيث الممارسة فهو نظام جمهوري، ذو تمثيل نيابي يضم مجلس تشريعي من هيئتين.

- ويعود دور الملك في ماليزيا إلى عام 1957، حين تم إعلان استقلال الاتحاد المالاوي عن الإمبراطورية البريطانية.

- الانتخابات لا يجريها الشعب بل سلاطين الولايات المالاوية فقط وينتخبون ملك منهم لمدة 5 سنوات.

- تتمتع السلطات القضائية باستقلال عن السلطات التنفيذية والتشريعية.

- ويعد منصب الملك شرفي إلى حد كبير، وفقا للنظام الملكي الدستوري الفيدرالي؛ إذ تنحصر سلطاته في الدفاع عن الدين الرسمي للبلاد وهو الإسلام حيث يبلغ يشكل المسلمون نسبة 63% من سكان الدولة، ويتصرف حسب مشورة رئيس الوزراء، إضافة التي توقيعه على التعيينات في المناصب الحكومية رفيعة المستوى والقيادة العليا للقوات المسلحة، ويستطيع منح عفو قضائي للمدنيين.