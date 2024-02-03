«رياضة الشرقية» توزع ملابس مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في 35 مركز شباب

نفذت الإدارة العامة للشباب وأندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، مبادرة الخير التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، وتعد أكبر حملة خيرية لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الأكثر احتياجًا.

حملة خيرية لتوزيع الملابس مجانًا بالشرقية

وجاءت المبادرة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة، نحو تحويل مراكز الشباب إلى مراكز شباب خدمة مجتمعية لتخدم كل شرائح المجتمع المصري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

تنفيذ المبادرة في 35 مركز شباب

وأفادت تغريد عبد السلام مسؤول أندية الفتاة والمرأه بالمديرية، إلى أنه صدرت التوجيهات من خلال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، بالبدء في تنفيذ المبادرة فور تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتنفيذ، وجرى اشتراك 35 مركز شباب من خلال 18 إدارة فرعية على مستوى محافظة الشرقية.

وساهم الجميع في المبادرة بشكل تعاوني وتطوعي في تجميع الملابس وتجهيزها للتوزيع على الأسر الأكثر احتياجًا، التي بدأت فعالياتها اليوم، باستقبال الأسر المستفيدة، وجرى تجهيز أماكن إقامة معارض الملابس بمراكز الشباب بالتعاون مع الإدارات الفرعية ومجالس إدارات مراكز الشباب.