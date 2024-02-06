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مصرع 15 شخصا وإصابة 200 آخرين في انفجار مصنع كيماويات بالهند

كتب:

حسن رمضان
04:41 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
آثار الانفجار في المصنع

آثار الانفجار في المصنع

لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب نحو 200 آخرين، جراء انفجار وقع في مصنع للكيماويات في ولاية ماديا براديش وسط الهند.

ووفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، فإن الانفجار وقع أثناء اختبار لبعض المواد الكيميائية بمصنع للألعاب النارية غير قانوني في هاردا بالولاية.

أكثر من 50 سيارة إسعاف في موقع الانفجار

وقالت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، الهندية إن الانفجار تسبب في حالة من الذعر والتدافع، فيما دفعت السلطات الهندية، بأكثر من 50 سيارة إسعاف، لموقع الانفجار.

وتداولت وسائل إعلام، في وقت سابق، مقطع فيديو للانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات في الهند، فيما قال شهود عيان، إن الانفجار كان ضخما لدرجة أنه يمكن سماعه من مسافة 15 كيلومترا، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

تدمير 60 منزلا جراء الانفجار

وأشار موقع «هندوستان تايمز»، إلى أن الانفجار دمر 60  منزلا مجاورا، فيما أخلت السلطات أكثر من 100 منزل.

وفي سياق متصل، اندلع حريق هائل في الطابق الثاني من مبنى في «طريق جرانت» في مومباي المدينة الواقعة على الساحل الغربي للهند، فيما وصلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وفق لما ذكرته موقع «إنديا توداي» الهندي.

 

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