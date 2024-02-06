 الأوبرا تعلن تفاصيل مشروع «100 سنة غنا» غدا

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمرا صحفيا في الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء المقبل بالمستوى الأول للمسرح الكبير؛ للإعلان عن تفاصيل المشروع الفني الجديد «100 سنة غنا» المقام بالتعاون مع علي الحجار، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

فكرة مشروع «100 سنة غنا»، هي إعادة تقديم ألحان فناني الزمن الجميل وعظماء المطربين المصريين لكن بشكل وتوزيع عصري.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وعلي الحجار مع مجموعة من الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.