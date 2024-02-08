إبراهيم حسن: «حتى الآن لم نناقش أي تفاصيل مادية في تدريب المنتخب»

قال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول إنه هو وتوأمه حسام لا يواجهان أي صعوبات عند توليهما مسئولية أي إدارة، أسلوبهما في التعامل دائما هو البساطة.

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «أبيدجان» المذاع عبر قناة «CBC»، أنهم حتى الآن لم يتفقا على أي تفاصيل مادية أو غيره لتدريب المنتخب، موضحا: «لحد دلوقت منعرفش العقد فيه ايه لأن اللي يهمنا أنا وحسام هو العمل بإخلاص والنجاح».

لم نناقش أي تفاصيل مادية

وأشار إلى أن الأولية لديهما هي الترتيب لما هو قادم، وماذا سيفعلان في الفترة القادمة، مضيفًا أن هناك دورة قادمة في دولة الإمارات بالاتفاق مع رئيس اتحاد الكرة وأن حسام ليس لديه أي مانع على المشاركة في البطولة وسيكونان بنسبة كبيرة متواجدين للمشاركة فيها.

ستكون هناك فرصة لتعريف اللاعبين بفكر الكابتن حسام

وأكّد أن هذه ستكون فرصة لرؤية اللاعبين وسيعملان على إيجاد فرصة لوجود أكثر من تمرين حنى يتعرف اللاعبون على فكر ورؤية الكابتن حسام.