تفاصيل مشروعات تطوير 4 مستشفيات في قنا.. تدخل الخدمة قريبا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق، جولة تفقدية بمشروع تطوير مستشفي نجع حمادي العام، ومشروع تطوير مستشفي أبوتشت المركزي، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزي، وذلك في إطار سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية، ورافقهما الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والنائب أسامه الهواري عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام

واستمع محافظ قنا ومساعد وزير الصحة إلى شرح تفصيلي عن مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي العام والتي بلغت نسبة تنفيذها 99 ٪ وتقع علي مساحة 3800 م2، بطاقة 173 سرير، ويحتوي على أقسام الطوارئ، والأشعة، وصيدليات، وشبكة الغازات، والمطبخ، والمغسلة، والمشرحة، والنفايات، ومخازن، وقسم الغسيل الكلوي ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضي بطاقة 20 سريرا.

كما تفقدا مدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 11 حضانة مبتسرين، و14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات وقاعتين تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

مشروع تطوير مستشفى نجع حمادي

ووجه محافظ قنا بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى نجع حمادي العام، مؤكداً أن المستشفى تعد إضافة كبيرة للمنظومة الصحية لخدمة أهالي المدينة.

وعقب ذلك توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة والوفد المرافق لهما إلي مدينة أبوتشت لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي أبوتشت المركزي، واستمعا إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمستشفى التي بلغت نسبة تنفيذها 85٪.

وفي ختام جولته توجه محافظ قنا ومساعد وزير الصحة إلي مدينة دشنا لمتابعة الأعمال الإنشائية بمشروع إحلال وتجديد مستشفي دشنا المركزي، مشددا بسرعة الإنتهاء من تنفيذ وتجهيز المستشفي تمهيدا لدخولها الخدمة.