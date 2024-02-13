«اتحاد المؤسسات الأهلية»: مصر أرسلت 108 قوافل إغاثة لغزة خلال الـ36 ساعة الماضية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنّ مصر ساهمت بنحو 85% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن موقف مصر لن يتغير تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري لسكان القطاع.

مصر قامت بإرسال 108 قوافل خلال 36 ساعة

وأشار رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، خلال مداخلة على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، إلى إرسال 108 قوافل إغاثة لقطاع غزة خلال 36 ساعة مضت، رغم التحديات التي تواجه الدولة في ظل الظروف المحيطة تستمر في دعم الفلسطينيين وإرسال المساعدات الإنسانية.

طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني

وأكد «عبدالقوي»، أن هدف الاحتلال الإسرائيلي من الحرب التي يشنها على قطاع غزة، طمس الهوية الفلسطينية والقضاء على الشعب الفلسطيني وهذا لن يحدث بأي شكل.