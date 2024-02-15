آدم أم نوح؟.. قصة أول صائم في تاريخ البشرية

يحرص الكثير من المسلمين على الصيام، باعتباره أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك سواء في رمضان كفرض من الفروض الواجبة على كل مسلم، أو في السنن الأخرى، مثل يومي الإثنين والخميس، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث اعتاد المسلمون على الصيام دومًا، ولكن قد لا يعلم البعض من أول من صام من الأنبياء؟

من أول من صام من الأنبياء؟

وفي الحديث عن من أول من صام من الأنبياء، أكّد العلماء أنّ فريضة الصيام بدأت من آيات كتاب الله- عز وجل- في الآية الكريمة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (البقرة 183).

وبحسب ما اتفق عليه العلماء في الإجابة على من أول من صام من الأنبياء، أنه كان سيدنا آدم أول من صام في التاريخ، ويأتي من بعده نبي الله نوح عليهما السلام، حسبما ذكر السيوطي في كتابه «الوسائل إلى معرفة الأوائل».

أول من صام من الأنبياء

وأجاب الكتاب على تساؤل من أول من صام من الأنبياء، وكان أن «آدم» أول صائم في التاريخ ولمدة 3 أيام في كل شهر، وهو ما أكده الخطيب في «أماليه» وابن عساكر عن ابن مسعود مرفوعًا.

وقال بعد ذلك: «أخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك قال الصوم الأول صامه نوح فمن دونه حتى صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكان صومه في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشاء وهكذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه».