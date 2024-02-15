مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على إسرائيل

قال مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شروط صارمة في تصدير الأسلحة والعمل مع أي دولة بها صراع وتستخدم هذه الأسلحة في الصراع، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الوضع السياسي في أمريكا أصبح صعبًا على إدارة جو بايدن وأن تستمر بدعم إسرائيل.

وأضاف «الغبرا»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي تامر حنفي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحقيقًا سُيفتح في الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على الضربات العسكرية التي تؤدي بحياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن أمريكا قد تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استعمال السلاح ضد المدنيين في قطاع غزة.

التحقيق ضد إسرائيل سيكون موسع

وأوضح أن التحقيق ضد إسرائيل سيكون موسع لاستخدام السلاح في غزة والفوسفور الأبيض المحرم وغير الشرعية عل ى قصف أماكن في غزة.