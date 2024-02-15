رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن قد تفرض عقوبات على إسرائيل

كتب:

عمرو هلال
07:09 ص | الخميس 15 فبراير 2024
مستشار سابق بالخارجية الأمريكية

مستشار سابق بالخارجية الأمريكية

قال مستشار سابق في الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شروط صارمة في تصدير الأسلحة والعمل مع أي دولة بها صراع وتستخدم هذه الأسلحة في الصراع، مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي،  موضحًا أن الوضع السياسي في أمريكا أصبح صعبًا على إدارة جو بايدن وأن تستمر بدعم إسرائيل.

 

وأضاف «الغبرا»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي تامر حنفي، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك تحقيقًا سُيفتح في الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على الضربات العسكرية التي تؤدي بحياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، منوهًا بأن أمريكا قد تفرض عقوبات على إسرائيل بسبب استعمال السلاح ضد المدنيين في قطاع غزة.

التحقيق ضد إسرائيل سيكون موسع

وأوضح أن التحقيق ضد إسرائيل سيكون موسع لاستخدام السلاح في غزة والفوسفور الأبيض المحرم وغير الشرعية عل ى قصف أماكن في غزة.

اقرأ المزيد:

متحدث الخارجية الأمريكية: نرفض الحرب برفح الفلسطينية ونحاول التوصل لحل الأزمة

«الخارجية الأمريكية»: ليس لدينا عصا سحرية لإحداث تغيير فوري في غزة

خبير دولي: جولة بلينكن تؤكد أولوية غزة في السياسة الخارجية الأمريكية

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيناقش في إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين
بقلم عمرو هلال