أحمد المرسي: الرواية بدأت كتابتها من 2020 وتتناول مأساة الإنسان عبر الزمن

قال الروائي أحمد المرسي، إنّ ترشيح رواية «مقامرة على شرف الليدي ميتسي» للجائزة الرواية العربية «البوكر»، كان عن طريق دار النشر التي وافقت على تقديم الرواية والجائزة البوكر، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة بمثابة تقدير للكاتب ومسؤولية عليه تجاه الأعمال المقبلة.

رواية مقامرة على شرف الليدي ميتسي

وأضاف «المرسي»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الرواية بدأت كتابتها من 2020 وهي سنة صعبة علينا كلنا بسبب جائحة كورونا، والأزمات الاقتصادية، وبتتناول مأساة الإنسان المأزوم عبر الزمن، من 100 سنة في ظروف مشابهة تماما لبدايات القرن الـ20 وما بعد ثورة 19».

الرواية تناقش فكرة الأمنية غير المحققة

وتابع بأن الأوضاع المأزومة يتمسك الإنسان فيها بالأمل والأمنيات حتى لو كانت كاذبة، والرواية تناقش فكرة الأمنية الغير محققة، قائلا: «هيحصل إيه لو الإنسان تأمل بأشياء ولم تتحق».

وأكمل، أن هناك اصدار قادم لرواية عن تقبل الآخر، مواصلا: «إحنا بنعيش في عالم بيتم فيه تجريم الآخر واعتباره عدو سواء اختلاف عقائدي أو فكري، والرواية بتتناول إزاي يقدر الإنسان إنه يتقبل الآخر ويكتشف أن عدوه مش عدوه إذا تقرب ليه بشكل مختلف».