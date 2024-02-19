«القومي للسكان» بشمال سيناء يحذر من خطورة زواج القاصرات

حذرت نوال سالم، مدير عام المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، من خطورة زواج القاصرات والزواج المبكر على الأسرة والمجتمع، واستعرضت أسباب انتشار تلك الظاهرة خاصة في المجتمعات القبلية والريفية.

استراتيجية جديدة لمناهضة الزواج المبكر

وشددت نوال سالم خلال الندوة التثقيفية التي عقدت في مركز حضري وسط المدينة، بحضور محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتورة جليلة سعيد لطفي مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، والدكتور يوسف مراد مدير المركز، وجيهان جمال أحمد مسؤولة الإعلام في إدارة العريش الصحية، على أن الجهل والاحتياج والعادات والتقاليد من الأسباب الرئيسية لزواج القاصرات والزواج المبكر.

وأشارت إلى أن مصر تتبنى استراتيجية قومية لمناهضة الزواج المبكر بجانب إطلاق برامج توعوية وتحسين الأحوال المعيشية وتعديل النصوص التشريعية، مؤكدة تكاتف جميع الجهات بشمال سيناء لمواجهة تلك الظاهرة.

وسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار الأفضل

من جانبها، استعرضت جيهان جمال أحمد مسؤولة الإعلام في إدارة العريش الصحية، وسائل تنظيم الأسرة وكيفية اختيار المنتفعة للوسيلة المناسبة لحالتها طبقا لعدد من المعايير، وأهمية استخدام تلك الوسائل لصحة السيدات.

الحملات التنشيطية للصحة الإنجابية

وأشار محمد سليم سلام، المتحدث الرسمي باسم المحافظة، إلى أن الندوة تأتي ضمن الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان، تحت شعار «من حقك تنظمي»، والتي انطلقت أمس وتستمر حتى 22 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، وتحت اشراف اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة.