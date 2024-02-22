«روشتة التفوق».. كيف يذاكر طلاب الثانوية العامة؟

نصح أحد طلاب الثنوية العامة بالاستمرار في المراجعة أثناء المذاكرة، وألا يتم إهمال الأجزاء القديمة من المنهج ومذاكرته باستمرار قدر المستطاع مع مذاكرة الأجزاء الجديدة من المنهج الدراسي.

وقالت إحدى الطالبات خلال حوار بعض طلاب الثانوية العامة مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج «مصر تستطيع» المذاع عبر قناة «دي إم سي»: «بنذاكر الدرس الجديد وفي نفس الوقت بنراجع على القديم لأن تكرار المراجعة بيساعد على إننا مننساش القديم، وفي نفس الوقت متتراكمش المذاكرة علينا في نهاية السنة».

أفضل أوقات المذاكرة

وأوضح الطلاب أن طريقة المذاكرة تختلف من طالب لآخر فالبعض يحب أن يذاكر في هدوء تام، بينما يحب آخرون المذاكرة وسط الأشخاص، وعبر أحد الطلاب عن حبه للمذاكرة في «الكافيه»، فيما يحب بعض الطلاب المذاكرة ليلا، لكن البعض قالوا إن أفضل أوقات المذاكرة تبدأ من بعد الفجر وحتى على مدار اليوم.

المذاكرة خلال شهر رمضان الكريم

وأشار الطلاب إلى أن المذاكرة في شهر رمضان تكون أكثر صعوبة بسبب الصيام، وتغير الروتين اليومي بشكل عام، وحتى توقيت المذاكرة في رمضان اختلف الطلاب حوله فالبعض يفضل المذاكرة بعض الإفطار وبعضهم يذاكر أثناء الصيام، فيما يذاكر آخرون على حسب أوقات فراغهم.