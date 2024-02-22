أمين الفتوى: استخدام فلاتر الكاميرات لتحسين الوجه في التعارف للزواج حرام شرعا

حذّر الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى، ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الإفتاء، الشباب والفتيات من استخدام فلاتر الكاميرات لتحسين صورة الوجه، في بداية التعارف للزواج، قائلا: «هذا من باب التدليس».

استخدام فلاتر الكاميرات في التعارف تدليس

وقال أمين الفتوى ومدير مركز الإرشاد الزوجي بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «ممنوع لأن تلاقى سيدة عندها 60 سنة وتعمل فلتر تعود شباب، وهذا نوع من التدليس وهذا حرام شرعا».

لا حرمة في استخدم الفلاتر في دون الزواج

وأضاف: «هذا الأمر يدخل في باب من غشنا فليس منا، لكن لو الصور عادية ومش القصد منها الزواج او خلافه فعادي لا حرمة فيها».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.