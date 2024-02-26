في 7 خطوات بسيطة.. طريقة السحب من ماكينة الصراف الآلي بدون فيزا

تعمل العديد من البنوك العاملة في مصر في الوقت الحالي على توفير خاصية سحب من ماكينة الصراف الآلي بدون فيزا، وهو ما يوفر على العملاء الذين نسوا البطاقات البنكية الخاصة بهم وفي حاجة لسحب الأموال من الـ ATM.

وتمثل خاصية السحب من ماكينة الصراف الآلي بدون فيزا، هي أحد الحلول التي توفرها البنوك من خلال ماكينات الـ ATM تسهيلا على العملاء، خاصة في حالة التعرض لموقف طارئ والحاجة إلى سحب الأموال بدون الفيزا.

وتستعرض «الوطن» 7 خطوات للسحب من الـ ATM بدون فيزا.

طريقة سحب من ماكينة الصراف الآلي بدون فيزا

1- الاتجاه إلى أقرب ماكينة ATM، يكون متوفرًا بها خدمة السحب دون بطاقة.

2- اختيار الدخول إلى الخدمات دون بطاقة التي توفرها ماكينة الـ ATM.

3- الضغط على الشاشة واختيار السحب النقدي عن طريق المحفظة الذكية.

4- يقوم العميل بكتابة الرقم الهاتف الخاص به والمسجل لدى البنك التابع له وعلى المحفظة الذكية.

5- كتابة الرقم السري المتغير الذي يصل من خلال المحفظة.

6- كتابة وتحديد قيمة المبلغ المراد الحصول علية.

7- تحديد اختيار هل تريد طباعة إيصال ورقي أم لا؟، وبعد ذلك يتم سحب المبلغ المطلوب.

كما تتيح البنوك استخدام تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بالبنك التابع له العميل لسحب الأموال من ماكينة الصراف الآلي باستخدام رمز شريطي تم إنشاؤه، وذلك يتم من خلال الهاتف المحمول، والحساب وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بالبنك الذي تتعامل معه أو محفظة الهاتف المحمول.