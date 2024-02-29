4 حالات زواج وانفصال في الوسط الفني خلال شهر فبراير.. أبرزها زفاف محمود عامر

شهد الوسط الفني خلال شهر فبراير العديد من الأحداث التي شغلت الرأي العام، سواء في الوسط الفني أو على منصات التواصل الاجتماعي. وكان أبرز هذه الأحداث حالتان من الطلاق وحالتان من الزواج.

ونستعرض في السطور التالية هذه الأحداث:

زواج رامي وحيد

وأعلن الفنان رامي وحيد يوم 24 فبراير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، ونشر صورة بصحبه زوجتة وعلق قائلًا: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم الزواج الحمد لله».

كما أعلن الفنان محمود عامر أيضا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يوم 11 فبراير، زواجه هو الآخر من فتاة خارج الوسط الفني، ونشر صور من حفل زفافه معلقًا: «الحمد لله والشكر لله على كل شيء، تم عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج».

انفصال أحمد حاتم

وفوجئ جمهور الفنان أحمد حاتم بخبر انفصاله عن زوجته في 22 فبراير، وذلك أثناء حضوره كضيف على برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر محطة راديو «نجوم إف إم».

وخلال اللقاء، أكد حاتم أنه كان متزوجًا وطلق، ولديه طفل يُدعى عزيز يبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر، وأشار إلى أن الطفل أثر فيه كثيرًا وتغيّرت حياته بشكل سريع.

انفصال بسمة ماهر

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة الشابة بسمة ماهر يوم 23 فبراير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» انفصالها عن زوجها، الفنان أحمد كشك، معلنة: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، تم الطلاق الرسمي بيني وبين أبو بنتي، أحمد كشك».