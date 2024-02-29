افتتاح مسجدين في مركزي بلطيم وسيدي سالم بكفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدين جديدين، غدًا الجمعة، بمركزي «بلطيم، وسيدي سالم»، وذلك ضمن 41 مسجدًا تفتتحها وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 38 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطوير.

افتتاح مسجدين جديدين غدًا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح مسجدين جديدين، غدًا الجمعة، وهما «مسجد يوسف البهلول بمركز بلطيم، ومسجد القبلي بقرية الملاحة بمركز سيدي سالم».

وأوضح «بسيوني»، أنّه سوف يُشارك في افتتاح المسجدين، عدد من قيادات الأوقاف ورؤساء المراكز والمدن، مشيرًا إلى أنّ خطبة الجمعة ستكون بعنوان «مجالس العلم والاستعداد لرمضان»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا ومضمونًا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 654 مسجدًا في 8 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 654 مسجدًا منها 515 مسجدًا جديدًا أو إحلال وتجديد، و139 مسجدًا صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 1 مارس 2024، 11 ألفًا و676 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 6 مليارات و266 مليون جنيه.