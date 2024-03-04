صرف منحة جديدة قيمتها 1000 جنيه لهذه الفئة خلال أيام.. مفاجأة سارة | عاجل

كشفت مصادر بوزارة العمل، عن أخبار سارة للعمالة غير المنتظمة، والمحددة لدى أصحاب العمل بالقطاع الخاص.

وقالت المصادر، إن العمالة غير المنتظمة، غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، ستصرف لها الوزارة منحتين بإجمالي 1000 جنيه؛ المنحة الأولى منهام خلال أيام وقيمتها 500 جنيه بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.

المنحة الثانية للعمالة غير المنتظمة ستكون بمناسبة عيد الفطر

أوضحت المصادر أن المنحة الثانية للعمالة غير المنتظمة، ستكون بمناسبة عيد الفطر، حيث ستقوم مديريات العمل، بتوجيهات من الوزير حسن شحاته بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، المحددة لدى أصحاب العمل، وهي العمالة المسجلة رسميا في دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، لافتة إلى أن المنحة الثانية سيتم صرفها في العشر الأواخر من شهر رمضان ومع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك.

6 منحة مالية للعمالة غير المنتظمة في 2024

وأشارت المصادر، إلى أن وزارة العمل، من خلال الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تولي اهتماما كبيرا بتوفير كافة أنواع الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية، للعمالة غير المنتظمة في العديد من الصور، التي من بينها صرف منح دورية كل عام، والتي زادت الى 6 منح، مع كل بداية للعام الميلادي الجديد، ومع احتفالات أعياد الميلاد المجيد، ومنحة رمضان، ومنحتي عيدي الفطر والأضحى، ومنحة المولد النبوي ومنحة عيد العمال.

جدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت مؤخرا بحصر نحو 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتكوين قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة عن العمالة غير المنتظمة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.