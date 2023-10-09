عاجل.. 11 فئة تستحق صرف منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة.. ما هي؟

شهدت الأشهر الأربع الماضية جهودًا ضخمة بذلتها وزارة العمل، بقيادة حسن شحاتة وزير العمل، وتوجيهات الفورية لحصر العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية والمستحقة لمنحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بها في خطاب عيد العمال الأخير في الأول من مايو الماضي، إذ وجه الرئيس بضرورة صرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة، من خلال صندوق طوارئ إعانة العمالة غير المنتظمة.

فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنح دورية

ووفقًا لقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 والمعمول به، حاليا وتشرف وزارة العمل «السلطة المختصة» بتولي الإشراف على تنفيذ هذا القانون بمنشآت القطاع الخاص، وغيرها من البنود المهتمة بشئون العمل والعمالة غير المختصة ، فإن هناك فئات عمالية، حددها القانون وصنفها على أنها هي العمالة غير المنتظمة، تستحق منح الدولة، سواء كانت المنح العاجلة التي تصدر بها قرارات خاصة، أو المنح الدورية المنصوص عليها في القانون.

«الوطن» تستعرض الفئات العمالية التي تنضوي تحت لواء العمالة غير المنتظمة، الرسمية والمستحقة لصرف منحة الـ1000 جنيه العاجلة، وغيرها من المنح الدورية، وهي العمالة التي تمّ تسجيل بياناتها في سجلات ودفاتر مديريات وزارة العمل بالمحافظات وعددها 11 فئة عمالة غير منتظمة وهي على النحو التالي:

عدد فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لمنحة 1000

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كـالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.