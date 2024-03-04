«داش وعمر» موهبة ونجومية

أداؤهما المتمكن وبراعة ظهورهما على الشاشة، جعلا منهما نجمين رغم صغر عمرهما، لكن موهبتهما كانت كفيلة بأن تجعلهما يتصدران البطولة، ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الأنظار لهذه الموهبة التى تظهر من خلال الفنان أحمد داش والفنان عصام عمر، حيث يشارك الثنائى فى دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل «مسار إجبارى»، من إخراج نادين خان.

قررت الشركة المتحدة أن تجمع الموهبة والفكر فى عمل فنى واحد يحمل اسم «مسار إجبارى»، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يكتشف الشابان حسن وحسين سراً خطيراً، يقلب حياتهما رأساً على عقب، فى عمل فنى مكون من 15 حلقة من تأليف أمين جمال، ومعالجة درامية لباهر دويدار، ويشارك البطولة عدد من النجوم منهم: أحمد داش، عصام عمر، بسمة، صابرين، مى الغيطى، خالد الصاوى، وغيرهم من النجوم.

على الرغم من أن عمره لم يتجاوز ربع القرن، فإن الفنان أحمد داش استطاع أن يثبت ذاته بشكل متطور على مدار السنوات الماضية، ما جعله من نجوم الشباب المتميزين، حيث يقدم هذا العام دور نجل عمر البرنس بمسلسل «مسار إجبارى»، الذى يدخل مع شقيقه فى مشكلات عدة ويحاول الخروج منها، ولكنه يتورط فى جريمة قتل، والمسلسل يحمل نوعاً من الإثارة والتشويق وبعض مشاهد الأكشن.

حرص أحمد داش، خلال السنوات الأخيرة، أن يغير من جلده باستمرار، حيث حقق نجاحاً غير مسبوق العام الماضى بشخصية «سيف» من خلال مسلسل «جعفر العمدة» مع الفنان محمد رمضان، وكان محور الأحداث، ليتألق بعدها فى نفس العام بتقديم مسلسل «الصندوق» مع مجموعة من الشباب، وأيضاً سبق وتعاون مع الفنان محمد رمضان من خلال فيلم «هارلى» وجسّد من خلاله دور شقيق بطل العمل، ومن المميز لـ«داش» أنه حفر بذاته طريقه من بداية دخوله الوسط الفنى عندما كان طفلاً فى فيلم «لامؤاخذة» عام 2014، والذى مهد له الطريق ليصبح نجماً.

فى شكل مختلف عن المعتاد، قرر الفنان عصام عمر، بطل مسلسل «مسار إجبارى»، أن يثبت ذاته بشكل آخر أمام الجمهور ويبعد عن فكرة الشاب الطموح الشهم الجدع مع من حوله، ويقدم فى رمضان 2024 شخصية تحمل بعض ملامح الشر، حيث إنه يجسد دور نجل عمر البرنس، الذى يساعد شقيقه فى الخروج من أزمته رغم الاختلاف بينهما ويتعرض للكثير من المخاطر معه خلال رحلتهما المكونة من 15 حلقة، تعرض على شاشات «المتحدة».

لم يكن رصيد الفنان عصام عمر كبيراً فى المجال الفنى، ولكنه شارك بالتمثيل فى عدد من الأعمال الفنية المتنوعة، منها مسلسل «فى بيتنا روبوت»، ومسلسل «الاختيار 2: رجال الظل» عام 2021، بدور على يونس، ومسلسل «سوتس بالعربى»، وأيضاً مسلسل «الجسر»، حيث إنه بدأ دخول الوسط الفنى عام 2015، وتوالت عليه الأعمال المتنوعة الكوميدية والتراجيدية.

شخصية الطبيب «عاطف كمال»، فى مسلسل «بالطو»، كانت السبب الرئيسى وراء شهرة الفنان عصام عمر جماهيرياً، لأنه نجح فى تقديم البطولة المطلقة للمرة الأولى من خلال العمل الدرامى، وأثبت أنه قادر على تقديم الكوميديا بشكل سلس إلى الجمهور، والذى تعاون من خلاله مع المؤلف أحمد عاطف فياض، والعمل من إخراج عمر المهندس.