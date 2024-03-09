تداول 30 ألف طن و1177 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة بلغت نحو 11 سفينة، وجرى تداول 30 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1177 شاحنة و510 سيارات، وشملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 621 شاحنة و495 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 23 ألف طن بضائع، و556 شاحنة و15 سيارة.

استقبال 5 سفن بميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 5 سفن، بينما تغادر السفينتان دليلة والحرية 1، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وبوسيدن إكسبريس، كما تم تداول 2750 طن بضائع و355 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور.

كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة SEA WAVE1 وعلي متنها 430 سيارة بوزن 860 طن قادمة من جدة، بينما غادرت السفينة CECELLIA وعلي متنها 12 ألف طن مواد غذائية وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2490 راكبا بموانيها.