يونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة «جيكجي لذاكرة العالم» في الدورة العاشرة

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع منظمة يونسكو، فتح باب الترشح لجائزة «جيكجي لذاكرة العالم» في دورتها العاشرة.

وأوضحت يونسكو أن الجائزة أنشئت عام 2004، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي لليونسكو؛ بهدف تعزيز برنامج ذاكرة العالم، وكذا ذكرى نقش كتاب جيكجي الذي يعُد من أقدم الكتب المطبوعة بالحروف المعدنية.

الجائوة من جمهورية كوريا

وأضافت أن الجائزة تُمول من جمهورية كوريا، وتُمنح كل سنتين للمؤسسات والمنظمات غير الحكومية والكيانات الأخرى التي قدمت مُساهمات كبيرة في حفظ التراث الوثائقي وإمكانية الوصول إليه باعتباره تراثًا مُشتركًا، وتُقدر قيمة الجائزة بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي.

كيفية التقدم للجائزة

وبحسب شروط المنظمة يجب تقديم الملفات باللغة الإنجليزية أو الفرنسية بحد أقصى (ثلاث مرشحين)، بحيث يكون مُتضمنًا مُلخصًا ووصفًا لخلفية المرشح وإنجازاته، فضلًا عن ملخصًا للعمل أو نتائج المُصنف، إضافة إلى الوثائق الداعمة ذات الأهمية الكُبرى، وكذا استعراض الطريقة التي ساهم بها العمل المُقدم فيها عرض وإمكانية الوصول إلى التراث الوثائقي.

وتابعت المنظمة: «على من يرغب في التقدم لهذه الجائزة، الدخول على الرابط الإلكتروني، وإرسال الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني للجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك في موعد غايته 15 أبريل 2024، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن من قبل اللجنة الوطنية»، علمًا بأن آخر موعد لإرسال الترشيحات لمنظمة اليونسكو يوم 30 من الشهر ذاته.