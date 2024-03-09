إزالة 13 حالة تعدّ على أملاك الدولة بمركز التل الكبير في الإسماعيلية

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، بشن حملة مكبرة على مركز ومدينة التل الكبير لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات.

وقال اللواء شريف بشارة، إن حملة الإزالة تم تنفيذها بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

استعادة أملاك الدولة وإجراءات ضد المخالفين

وقال محافظ الإسماعيلية، إن الحملة نفذت 13 حالة تعدٍّ ضمن المرحلة الثانية من الموجة 22، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة التل الكبير، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، نجحت في استعادة مساحة من أملاك الدولة.

وأضاف: أنه تم إزالة 9 حالات تعدٍّ على أراضي بولاية الري، على مساحة 225 م، عبارة عن أكشاك وتند حديدية، إلى جانب إزالة 4 حالات تعدًّ بالبناء على أراضي زراعية بولاية الزراعة، بمساحة قيراط و 18سهما.

إزالة فورية لأي حالة تعد جديدة

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه وجه جميع رؤساء المراكز والمدن بمنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة.

وأكد بشارة على أنه يتم التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية مجددا.