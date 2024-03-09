أبناء الشهداء: نفسنا نكون أبطال مثل آبائنا

وجّه أبناء الشهداء كلمات مؤثرة خلال احتفالية يوم الشهيد اليوم، وأكد الطفل آدم، نجل الشهيد رقيب أول إيهاب فتحى، أن والده استُشهد فى أثناء محاربة الإرهاب بسيناء، متمنياً أن يكون بطلاً مثله.

وقالت الطفلة خديجة صبرى، ابنة الشهيدة الطبيبة فاطمة محمد، التى ارتقت فى أثناء أداء واجبها بمستشفى أبوالنمرس المركزى لمجابهة جائحة «كورونا»: «ماما الدكتورة فاطمة راحت عند ربنا وهى بتعالج الناس من كورونا، وإن شاء الله هاطلع دكتورة زى ماما».

وقال الطفل محمد نجل الشهيد عقيد أحمد عبدالمحسن، إن والده أصيب مرتين وصمّم على العودة إلى سيناء من أجل محاربة الإرهاب، حتى يعيش المصريون فى أمان، وهناك لقى ربه، مؤكداً: «إن شاء الله هارفع اسمك يا بابا». وقالت الطفلة ليان ابنة الشهيد مقدم شرطة عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، إن والدها استُشهد أثناء مطاردة إرهابيين: «أنا دايماً فخورة بيك يا بابا».

فيما أكد عمر ابن الشهيد أحمد عطا الله من رفح، أن جده أيضاً استُشهد فى أثناء الحرب على الإرهاب فى سيناء: «إن شاء الله هابنيها وأعمرها».