كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد آخر قطار مترو للخطوط الثلاثة في أول أيام رمضان 2024، موضحة أنه تم تطبيق مواعيد التشغيل الجديدة بداية من اليوم، وتستمر طوال شهر رمضان المبارك بمد ساعات التشغيل ساعة إضافية، مؤكدة أنه يتم صيانة القطارات بصفة مستمرة.

وعن مواعيد آخر قطار مترو للخطوط الثلاثة في أول أيام رمضان 2024، فإن آخر قطار للخط الأول «حلوان - المرج الجديدة» الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وآخر قطار للخط الثاني للمترو «شبرا الخيمة - المنيب» الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وكذلك الأمر بالنسبة للخط الثالث للمترو «عدلي منصور - محور روض الفرج».

تفعيل ماكينات آلية TVM

وأشارت الشركة في تقرير لها، إلى أنه تم تفعيل ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر بمحطات المترو المختلفة بالخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات، موضحة أنها تتيح بيع تذاكر الرحلة الواحدة غير المحفظة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وتجديد اشتراكات الجمهور وإعادة شحن محفظة التذاكر.

أيضا تتيح الماكينات الجديدة بيع وشحن محفظة التذاكر، وتقبل الماكينة العملات الورقية من فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيها و200 جنيه، وكذلك العملات المعدنية فئة الجنيه ونصف الجنيه.