هل تؤثر قراءة الفنجان على الحالة النفسية؟.. ظهرت في عدة مسلسلات رمضانية

ظهرت سارة عبد الرحمن، على أحد بوسترات مسلسل «لحظات غضب»، وهي تحمل فنجان قهوة وتقرأه لـ«يمنى» بطلة العمل صبا مبارك، وظهرت وهي تنظر في الفنجان نظرة خوف وقلق، بعد إدعائها معرفة الأسرار الشخصية في حياة أبطال العمل.

قراءة الفنجان حاضرة في دراما رمضان

لم يقتصر ظهور وقراءة الفنجان في مسلسل لحظة غضب، إذ ناقشه عدد من الأعمال الدرامية خلال الموسم الرمضاني، منها مسلسلي فراولة للفنانة نيللي كريم وحق عرب للفنان أحمد العوضي، وإعلان إحدي شركات الاتصالات، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن»، هل تؤثر قراءة الفنجان على نفسية وقرارت الشخص؟، وهو ما يجيب عنه الدكتور كريم محب، أخصائي الطب النفسي.

ويقول أخصائي الطب النفسي إن الهدف من قراءة الفنجان يكون الرغبة في رفع الستار عن المستقبل والتطلع إلى معرفة موضوع ما، أو حل مشكلة، وهو الأمر الذي يجل بعض الأشخاص في موضع شك طوال الوقت، متساءلين هل قراءة الفنجان ستسهل الطريق عليهم، اعتقادًا منهم أن المستقبل داخل فنجان، أما البعض الآخر يتخذها تحت سبيل التسلية والرغبة في الاطلاع على الغيب من جل الحصول على المتعة المزيفة رغم درايتهم الواضحة بأنه خطأ كبير.

قراءة الفنجان تؤثر على النفسية

ويضيف محب أن البعض يصل به الأمر إلى حد الهوس والإدمان، تصل إلى أنه لا يخرج من منزله إلا وقد قرأ الفنجان، أو لا يتخذ قرارا مهما ومصيريا في حياته إلا بهذه الخطوة، وذلك لأن قراءة الفنجان تلعب في عقولهم بشكل كبير يصل للعقل الباطن، قائلا: «قراءة الفنجان تؤثر على نفسيتهم بشكل كبير وغير متوقع، وتعمل على إخراجهم من حالة الإحباط بمعرفة ما هو قادم أو التصرف الصحيح، فالشخص الذي يقرأ الفنجان يتلاعب نفسيًا بالراغب في معرفة ما يخبئيه المستقبل له، من مشاكل الحياة وخاصةً العلاقات الزوجية والعاطفية والبوح بأدق تفاصيل حياتهم».

قراءة الفنجان تسبب مشاعرالتوتر والقلق

قراءة الفنجان تسبب كارثة نفسية، لأن العقل اللاوعي يبدأ في برمجة المشكلة وفقًا لما سمعه، ويبدأ في التعامل مع أمر الحياة بما تغذي عليه، وقراءة الفنجان تسبب مشاعر التوتر والقلق وجنون العظمة حال معرفة الشخص بإنجازته أو قرار اتخذه أو علاقة تطورت بعد رأي العرافة، كما أنها تؤثر على الشخص وتجعله قليل الثقة ف نفسه لأنه يتوقف عن التفكير ويفقد خصوصيته واستقلاليته.

والتفسير الوحيد للأشخاص الذين يلجون لقراءة الفجان أنهم: «في وهم كبير وأنهم أشخاص غير قادرين على فهم أنفسهم، لا يجيدون التخطيط لمستقلبهم أو حل مشكلاتهم واتخاذ قرار»، ليتركوا الأمر لمعرفة الغيب الذي يشوش أفكارهم ويتلاعب بنفسيتهم التي ستدمر لاحقًا من الحلول والحقائق المزيفة، حسب حديث الأخصائي النفسي.