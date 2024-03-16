لاعبو «القومي للموهبة» بكفر الشيخ يحصدون ثلاث ميداليات في المصارعة

حصد أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة كفر الشيخ ثلاث ميداليات ذهبية ببطولة إفريقيا للمصارعة الرومانية المقامة في محافظة الإسكندرية، بالصالة المغطاة بمدينة برج العرب، التي تستضيفها مصر بناءً على طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة إفريقيا «أوقيانوسيا» المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأشاد «نور الدين» بما حققه لاعبو مصارعة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه المستمر لهم، وتشجيعهم على حصد مزيد من الميداليات.

أسماء الفائزين بالميداليات

ومن جهته، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللاعب محمد أبو القاسم فاز بالمركز الأول وزن 77 كيلو، بينما فاز اللاعب أحمد عبد الباري بالمركز الأول وزن 60 كيلو، وفاز اللاعب رحيم غالي بالمركز الأول وزن 55 كيلو، حاصدين ثلاث ميداليات ذهبية.

جاء ذلك بحضور الكابتن أحمد حمد، رئيس مجلس إدارة منطقة كفر الشيخ للمصارعة، وبإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوى، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ، وتدريب الكابتن محمد عبد الستار غالي، مدرب المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.