سعيًا لتسهيل معرفة موعد الصلوات والإمساك والسحور في رمضان، حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، الذي يأتي بالتزامن مع بدء الصيام لمدة تصل لأكثر من 13 ساعة في سابع أيام شهر رمضان بالمحافظة.

موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أن موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 17-3-2024، يأتي في الساعة 4 و34 دقيقة صباحًا.

ساعات الصيام اليوم الأحد 17 مارس في الدقهلية

ويأتي موعد بدء الصيام اليوم الأحد 17 مارس مع رفع أذان الفجر أي يبدأ في الساعة 4 و34 دقيقة صباحًا، على أنّ يكون عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم، نحو 13 ساعة و50 دقيقة، ليأتي موعد الإفطار في الساعة 6 و4 دقائق مساءً.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الأحد 17 -3-2024

ويحين موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم، بعد دقائق قليلة من رفع الأذان ليكون في الساعة 4 و40 دقيقة صباحًا.