وزير الإسكان: حملات لغلق وتشميع الأنشطة المخالفة بـ8 مدن جديدة

شنّت أجهزة مدن العبور، والعاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، والفشن الجديدة، ودمياط الجديدة، والقاهرة الجديدة، و15 مايو، و6 أكتوبر، بالتعاون مع الشرطة المختصة، حملات على الأنشطة المخالفة، بهدف إزالة مخالفات البناء في مهدها، والتعدي على مرفق المياه، بهدف الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع الظواهر العشوائية.

الحملات تهدف لمنع الظواهر العشوائية

وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنّ مسؤولي أجهزة المدن الجديدة، قاموا بتكثيف الحملات اليومية والمرور الدورى على مدار الساعة، للتأكد من الانضباط والإزالة الفورية لأى مخالفة فى مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مشددين على أنه لا تهاون مع مثل هذه المخالفات.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بأنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة على مدار الأسبوع، تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة لجنة الإزالات والغلق والسحب، وشرطتي التعمير والمرافق.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت عن رصد مخالفة بالقطعة رقم 12 بلوك 29 منطقة التبة بالحي الأول، للشروع في بناء مخالف بالروف وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمباني المخالفة، ومخالفة بالقطعة رقم 204 محلية 2 بالحي الثاني، لاستغلال وحدة بالدور الأرضي مكتب إداري، واتخذت الإجراءات اللازمة والتحفظ على عداد الكهرباء.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 35 محلية 2 بالحي الثاني لاستغلال وحدة بالدور الأرضي مكتب إداري، واتخذت الإجراءات اللازمة والتحفظ على عداد الكهرباء، ومخالفة بالقطعة رقم 104 محلية 33 بالحي الثاني لاستغلال بدروم ورشة تصنيع ملابس، ورصد وإزالة مخالفة بالقطعة رقم 211 محلية 5 بالحي الأول، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى ورشة تصنيع ملابس، وتم التحفظ على المعدات المضبوطة وعداد الكهرباء، ورصد مخالفات ببدرومين واستغلالهما فى غرض غير المخصص له قطعة 4 بلوك 18001 مخزن أقمشة، ومخالفة بالقطعة 8 بلوك 18034 لإنشاء مخزن مواد بناء.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إنّ حملات المتابعة والرصد أسفرت عن إيقاف أعمال وإزالة فورية لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم577 بالمجاورة الثالثة بالحي الأول، مضيفًا أنّه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة وإيداعها بمخازن الجهاز لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

وفي القاهرة الجديدة، رصدت أعمال بناء روف مخالف قطعة رقم 11 حرف أ. جاردينيا 3، وأكد رئيس الجهاز المهندس عبدالرءوف الغيطي إيقاف البناء المخالف، وفك الشدة الخشبية، والتحفظ على أدوات ومواد البناء، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم استمرار أعمال المتابعة والرصد لأى تعديات على مرفق مياه الشرب بالمدينة، حيث قامت لجنة الخلسة بشن حملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة والإدارات المعنية بالمجاورات 27، و28، و29 بالحي الخامس.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن فصل 24 وصلة مياه غير قانونية، وضبط 5 مواتير رفع مياه تعمل على وصلات مياه مخالفة دون عدادات، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها مخازن الجهاز، وتحررت محاضر فورية، واتخذت الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإعادة احتساب معدلات الاستهلاك طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة في هذا الشأن.

فصل 24 وصلة مياه غير قانونية

وفي العاشر من رمضان، تم تنفيذ 175 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورات 27، و29، و31، و32، و33 بالحي الرابع، وأشار المهندس علاء منيع، رئيس الجهاز، إلى أنّه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية والمجاورة الثامنة بالحى الأول بالمدينة.

وفي مدينة الفشن الجديدة، قاد المهندس وليد عبد الرحمن، رئيس الجهاز، حملة إزالات بالمدينة شملت مبنى كافيتريا على مساحة 2500 متر، ومزرعة دواجن بمساحة 14 ألفا و800 متر بارتفاع 6 أدوار مقامة على أملاك الدولة، وذلك بحضور المهندس أكرم البدري، نائب رئيس الجهاز، والعقيد عبد الكريم خليل، رئيس شرطة التعمير لمدينتى الفيوم، والفشن الجديدة، وأعضاء لجنة الإزالات والتعديات بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم تنفيذ قرارات خاصة ببعض القطع المخالفة لشروط التعاقد بمناطق الإسكان العائلى بالمرحلة الرابعة بالمدينة وذلك تحت إشراف المهندس محمد الكرداني، والمحاسبة مها عبدالوهاب، نائبي رئيس الجهاز، والعقيد شريف السباعي، رئيس شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد، أنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ قرار غلق وتشميع للقطعة رقم 341 بمنطقة الإسكان العائلي، وقرار غلق وتشميع بالقطعة رقم 340، وغلق وتشميع بالقطعة رقم 245، وقرار غلق وتشميع بالوحدة 1 ق، لمخالفة تغيير النشاط.

وأفاد بأن الحملة قامت أيضا بإزالة مخالفة بناء زيادة فى مسطح غرفة السطح بالقطعة رقم 312 بناء بالحي الرابع.

واستكمل جهاز مدينة العلمين، تنفيذ قرارات إزالة التعديات تحت إشراف المهندس أحمد إبراهيم، رئيس الجهاز، وبالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارتي الأمن والتنمية بالجهاز.