أغرب طرق الاحتفال بعيد الأم في 7 دول.. أبرزها إلقاء الفطائر على المباني

في يوم يظهر فيه الامتنان والعرفان، وتتحد أصوات العالم بكلمات التقدير والاحترام، للأم في يومها العالمي، والذي يعرف بـ«عيد الأم»، إذ يأتي يوم 21 من شهر مارس، لكن رغم اتحاد الجميع على الاحتفال بالأم خلال هذا اليوم، إلا أن العادات والتقاليد دائمًا تكون غالبة على طابع الاحتفالات، لتختلف بين بلد إلى أخرى.. فما أغرب طرق الاحتفال بعيد الأم في 7 دول بحسب موقع «ksat»؟

أغرب عادات الاحتفال بعيد الأم

يوغوسلافيا تأتي على رأس قائمة أغرب عادات الاحتفال بعيد الأم، يتبع الأطفال تقليدًا غريبًا في عيد الأم، في صباح هذا اليوم، يتسلل الأطفال إلى غرفة نوم والديهم ويربطون الأم في السرير، ولا يطلق سراحها إلا بعد منحها الهدايا من أجل بدء الاحتفالات.

رمي الفطائر للاحتفال

في اليونان، تقام مسابقة تقليدية في عيد الأم، إذ تُرمى الفطائر من قبل النساء على شرفات بعض المباني، تعبيرًا عن الوجود والاستمرار والتكاثر، وذلك بحسب كتاب The Greek Mother، الذي جرى نشر بعض الاقتباسات منه على عدد من المواقع بينها «Greek today»، والذي يتحدث عن أغرب عادات الأمهات بشكل عام وخاصة في الاحتفالات بأعياد الأم.

غسل أقدام الأم

في بعض المناطق في الهند، يمارس تقليد غريب في عيد الأم، إذ يقوم الأطفال بغسل أقدام أمهاتهم كرمز للتقدير والاحترام، وهو جزء من الاحتفال بعيد الأم، إلى جانب منحها الهدايا أيضًا.

يوم دون أم

في ألمانيا، يمنح الأطفال يومًا خاليًا من أمهاتهم في عيد الأم، من خلال قضاء يومًا مع الأباء والأصدقاء، في محاولة لإعادة تعريف أهمية وجود الأم، إلى جانب منحها راحة تامة خلال هذا اليوم.

مسابقة أكل الكعك

في إيطاليا، تقام مسابقة تقليدية في عيد الأم، تتنافس خلالها النساء على تناول أكبر كمية من الكعك في أسرع وقت ممكن.

ميدالية تكريم للأم

في فرنسا، تمنح الأم ميدالية احتفالًا وتكريمًا لها على تكوين أسرة كبيرة، وتكون الميدالية وقيمتها بحسب عدد أفراد الأسرة.

يوم دون تلفاز

في المملكة المتحدة، يُشجع الناس على قضاء يوم بدون تلفاز في عيد الأم، حيث يُقضون هذا اليوم مع عائلاتهم وأصدقائهم.